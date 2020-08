Gesetzlich Versicherten sollen nach dem Willen von Union und SPD mehr Krankentage zur Betreuung ihrer Kinder zur Verfügung gestellt werden.

Das beschlossen die Spitzen der Koalition in der Nacht in Berlin. Sie wollen Elternpaaren wegen der Corona-Krise das Kinderkrankengeld für jeweils fünf weitere Tage und Alleinerziehenden für zusätzliche zehn Tage gewähren. Zur Pflege eines erkrankten Kindes stehen ihnen in der Regel zehn beziehungsweise bis zu 20 freie Arbeitstage pro Jahr zu. Das gilt, wenn die Kinder unter zwölf Jahre sind.



Wer Angehörige pflegen muss, darf nach einer weiteren corona-bedingten Entscheidung der Koalitionäre künftig bis zu 20 Tage der Arbeit fernbleiben. Die Möglichkeit soll bis 31. Dezember verlängert werden. Ferner soll man das Pflegeunterstützungsgeld bis zu 20 Arbeitstage in Anspruch nehmen können, wenn die Pflege zu Hause erfolgt.