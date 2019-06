Die Große Koalition hat sich nach den Worten des Parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-Bundestagsfraktion, Schneider, auf ihrer Klausurtagung noch nicht auf eine Reform der Grundsteuer geeinigt.

Er könne jedoch nicht ausschließen, dass es im Koalitionsausschuss am Sonntag eventuell ein Thema werde, sagte Schneider im ARD-Fernsehen. Zuvor war von einer möglichen Einigung auf eine Grundsteuer-Reform berichtet worden. Die entsprechenden Regelungen müssen nach einem Gerichtsurteil bis zum Jahresende neu gefasst werden, weil die zur Berechnung herangezogenen Einheitswerte veraltet sind.



Heute wollen die Abgeordneten von Union und SPD ihre Tagung in Berlin fortsetzen. Dann sollen auch konkrete Beschlüsse gefasst werden, etwa zum Ausbau eines modernen Mobilfunknetzes in Deutschland.