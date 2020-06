Noch sitzen sie zusammen: Der Koalitionsausschuss von Union und SPD befasst sich mit dem geplanten milliardenschweren Maßnahmenpaket zur Stärkung der Konjunktur in der Corona-Krise. Bis zum frühen Abend habe es noch keine Einigung in den strittigen Punkten gegeben, hieß es in Berlin von mehreren Teilnehmern. Die Gespräche finden im Kanzleramt statt. Sie sollen gegen 23 Uhr unterbrochen werden und morgen Vormittag nach der Kabinettssitzung weitergehen.

Schon seit Tagen hatte sich abgezeichnet, dass die Beratungen der Koalitionsspitzen schwierig werden würden, weil die Vorstellungen von CDU, CSU und SPD teilweise weit auseinanderliegen. Ein Streitpunkt sind finanzielle Anreize zum Autokauf, die insbesondere von der Automobilbranche und den Bundesländern mit großen Produktionsstandorten gefordert werden. Außerdem geht es um Einmalzahlungen an Familien, Steuerentlastungen für Unternehmen und die vorgezogene Abschaffung des Solidaritätszuschlags.

Auch Entlastung der Kommunen im Gespräch

Bundesfinanzminister Scholz will außerdem für ein Entlastungsprogramm für überschuldete Städte und Gemeinden werben. Forschungsministerin Karliczek fordert neue Anreize für Forschung und Innovation. Vor den Gesprächen hat sich SPD-Parteichef Walter-Borjans bereits gegen Kaufprämien für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ausgesprochen. Er sagte im ZDF, seine Partei lehne Rabatte auf Diesel und Benziner ab. Stattdessen müssten die Staatshilfen für zukunftsweisende Technologien genutzt werden.

Hofreiter mahnt Altschuldensanierung an

Grünen-Fraktionschef Hofreiter mahnte eine vernünftige Altschuldensanierung auf kommunaler Ebene an. Es mache keinen Sinn, wenn auf kommunaler Ebene gar nichts mehr entschieden werden könne, weil hier nur noch der Sparzwang regiere, sagte Hofreiter im Deutschlandfunk. Der Fraktionschef unterstrich zugleich, dass sich die Grünen gegen eine Kaufprämie für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor wenden.

