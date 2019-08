Die Spitzenpolitiker der Bundesregierung kommen heute zur ersten Koalitionsrunde nach der Sommerpause zusammen. Offiziell wollen sich CDU/CSU und SPD vorrangig über die Themenfelder Außen- und Klimapolitik verständigen. Doch ein weiteres Thema dürfte für Diskussionen sorgen, zwei Wochen vor den anstehenden Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg: Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags.

Die Unionsparteien hatten sich ursprünglich dafür eingesetzt, diesen komplett abzuschaffen, lenkten dann aber doch ein und unterstützen nun den Vorschlag von Finanzminister Scholz. Der SPD-Politiker hatte vorgeschlagen, den Solidaritätszuschlag für 90 Prozent aller Zahler zu streichen, und von 2021 an sollten ihn weitere 6,5 Prozent der Steuerzahler nur noch teilweise entrichten müssen. Die Höhe des zu zahlenden Satzes würde sich dann nach der Höhe des Einkommens richten.



Bundeswirtschaftsminister und CDU-Politiker Altmaier stellt sich dagegen vor, wie der Solidaritätszuschlag bis zum Jahr 2026 für alle ganz wegfallen könnte. Dieser Entwurf würde dann auch Unternehmen und Gutverdiener entlasten. Scholz sagte dazu der "Bild am Sonntag", dies sei eine "Steuersenkung für Millionäre". Er lehnt Altmaiers Vorschlag ausdrücklich ab.

Grundrente/Soli - ein Koppelgeschäft?

Ein weiteres Thema beim Kolaitionsausschuss heute wird wohl auch die umstrittene Grundrente sein - und sowohl beim Solidaritätszuschlag als auch bei der Grundrente liegen die Positionen der Koalitionspartner noch weit auseinander. Aus CDU und CSU war in den vergangenen Tagen nun die Hoffnung laut geworden, dass die SPD in diesem Themenbereich Zugeständnisse machen könnte - nach dem Entgegenkommen der Union beim Soli. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer erteilte diesen Annahmen im Gespräch mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe allerdings eine Absage: "Es gibt kein Koppelgeschäft", betonte sie.



Trotz aller Meinungsverschiedenheiten mit der SPD stehe ein Bruch der großen Koalition nicht zur Debatte, unterstrich Kramp-Karrenbauer. "Es wird nicht um den Fortbestand der Koalition gehen, sondern um eine Reihe von inhaltlichen Themen". Man habe einen hart handelten Koalitionsvertrag. Der sei Grundlage für die Zusammenarbeit.



Schärfere Töne kommen vom kleinsten Koalitionspartner, von der CSU. Landesgruppenchef Dobrindt mahnte die SPD in der "Bild am Sonntag" zu mehr Koalitionstreue: "Nach den Linksträumereien der letzten Wochen muss die SPD zeigen, ob sie noch Willens und in der Lage ist, weiter zu regieren." Flucht aus der Verantwortung habe noch nie zu mehr Zustimmung geführt.

Weiteres Schwerpunktthema: Außenpolitik

An der Koalitionsrunde in Berlin sollen neben Bundeskanzlerin Merkel Vizekanzler und Finanzminister Scholz (SPD), die Parteivorsitzenden Kramp-Karrenbauer (CDU), Söder (CSU) sowie die drei SPD-Interimsvorsitzenden Schäfer-Gümbel, Schwesig und Dreyer teilnehmen. Auch Unionsfraktionschef Brinkhaus (CDU), der Interimschef der SPD-Fraktion, Mützenich, und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sind eingeladen.



Da es thematisch auch um die Lage bei der Seenotrettung im Mittelmeer und den Konflikt im Iran in der Straße von Hormus gehen könnte, wird aller Voraussicht nach auch Außenminister Maas (SPD) zur Koalitionsrunde dazustoßen.