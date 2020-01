Bundesarbeitsminister Heil geht davon aus, dass die innerhalb der Koalition umstrittene Grundrente Mitte Februar im Kabinett beschlossen wird.

Der SPD-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", wichtig sei, dass die Reform wie geplant 2021 in Kraft treten könne. Dies werde gelingen, wenn alle konstruktiv mitarbeiteten. Er sei sich sicher, dass er einen soliden Finanzierungsvorschlag habe. Unionsfraktionschef Brinkhaus forderte in der "Bild am Sonntag" erneut Korrekturen am Gesetzentwurf. Der Entwurf werde zu Recht sehr kritisch diskutiert, sagte der CDU-Politiker.



Vorgesehen ist, niedrige Bezüge von etwa 1,4 Millionen Rentnerinnen und Rentnern unter bestimmten Voraussetzungen aufzustocken.