Altbundespräsident Gauck hat die Partei "Die Linke" aufgefordert, an ihrer Regierungsfähigkeit zu arbeiten.

Irgendwann wären dann auch Koalitionen zwischen CDU und Linken machbar, sagte Gauck dem "Tagesspiegel am Sonntag". Dafür müsse sich die Linke aber bedeutend stärker ändern als die CDU. Bei den Themen Europa, Nato und Menschenrechte seien relevante Teile der Linkspartei noch nicht weit genug. In Thüringen habe sie Regierungsfähigkeit bewiesen, betonte Gauck. Diesen Weg müsse die Linke fortsetzen.



Bei der Landtagswahl in Thüringen war die Linke mit Ministerpräsident Ramelow stärkste Partei geworden. Angesichts von Verlusten der Partner SPD und Grüne hat die bisherige Koalition aber keine Mehrheit mehr.