Der Begriff "Rasse" wird aus dem Grundgesetz gestrichen und durch eine neue Formulierung ersetzt.

Darauf haben sich Bundesjustizministerin Lambrecht und Innenminister Seehofer geeinigt. Im Artikel 3 des Grundgesetzes heißt es nunmehr, niemand dürfe aus rassistischen Gründen benachteiligt oder bevorzugt werden. Die Koalition hatte schon im Herbst entschieden, den Begriff "Rasse" im Grundgesetz zu ändern. Die bisherigen Formulierungsvorschläge durch das Justizministerium waren bei der Union aber auf Ablehnung gestoßen.



Das Kabinett will die Änderung am kommenden Mittwoch auf den Weg bringen. Für eine Verfassungsänderung ist eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat notwendig.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.