Die geplante staatliche Kennzeichnung für Fleisch aus besserer Tierhaltung kommt nach Angaben der Koalitionsfraktionen bis zur Bundestagswahl nicht mehr zustande.

Für eine Verabschiedung hätte das sogenannte Tierwohl-Logo spätestens in der vergangenen Woche auf der Tagesordnung des Bundestags stehen müssen, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Connemann. Dies sei aber nicht der Fall gewesen. Als einen Grund für das Scheitern führte die CDU-Politikerin an, dass der Handel inzwischen ein eigenes System zur Kennzeichnung von Fleisch entwickelt habe.



SPD-Fraktionsvize Miersch erklärte, die vorliegenden Entwürfe seien absolut ungenügend. Seine Partei lehne sie deshalb ab. Notwendig sei vielmehr ein verpflichtendes Tierwohllabel, das auf klaren Kriterien für die Haltung, den Transport und die Schlachtung beruhe, betonte Miersch. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner warf er vor, dieses Vorhaben nicht ausreichend unterstützt zu haben.



Erst kürzlich war bekannt geworden, dass auch die geplante Verankerung von Kinderrechten und die Streichung des Begriffs "Rasse" im Grundgesetz in dieser Legislaturperiode nicht mehr zustande kommen.

