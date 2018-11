Die CDU in Hessen will erst nach Feststellung des amtlichen Endergebnisses der Landtagswahl entscheiden, mit wem sie Koalitionsverhandlungen führt.

Generalsekretär Pentz sagte in Wiesbaden, vorher würden keine Entscheidungen getroffen, das gebiete auch der Respekt dem Wähler gegenüber. Das Endergebnis wird für Ende kommender Woche erwartet.



Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, gab es bei der Auszählung in Frankfurt gravierende Fehler. In einigen Wahlbezirken seien die Stimmen nicht regulär gezählt, sondern nur geschätzt worden. Grund seien Probleme mit dem internetbasierten landesweiten Stimmerfassungssystem gewesen.



Die jetzt notwendigen Korrekturen könnten zu einer Verschiebung im Kräfteverhältnis der Parteien und neuen Koalitionsoptionen führen, heißt es. So könnte die SPD den knappen Rückstand von 94 Stimmen gegenüber den Grünen aufholen und zweitstärkste Kraft im Land werden.



Vor Grünen und SPD war die CDU von Ministerpräsident Bouffier stärkste Kraft in Hessen geworden, musste aber starke Stimmverluste hinnehmen.