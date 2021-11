In der neuen Bundesregierung wird es einem Medienbericht zufolge kein eigenständiges Digitalministerium geben. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtete, rückt die FDP von ihrer im Wahlprogramm festgeschriebenen Forderung ab.

Demnach hat sich in der Partei die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Schaffung eines völlig neuen Ministeriums die Digitalisierung eher behindere als beschleunige. Die FDP bestätigte die Darstellung des "Handelsblattes".



Die Grünen zeigten sich unzufrieden mit dem bisherigen Stand der Koalitionsgespräche. Bundesgeschäftsführer Kellner sagte der Deutschen Presse-Agentur, man sehe aktuell zu wenig Fortschritt, was die inhaltliche Substanz betreffe. Bei SPD und FDP hieß es dagegen, man wolle an dem Plan festhalten, dass alle Arbeitsgruppen ihre Beratungen bis nächsten Mittwoch beendeten. Dem vernehmen nach gibt es vor allem bei den Themen Klimaschutz und Finanzen Unstimmigkeiten.

