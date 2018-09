Wenn die Ansprüche an die politische Gestaltungskraft nicht zu hoch sind, dann war die vergangene Polit-Woche gar keine schlechte. Die Regierungskoalition mal nicht getrieben von Auswüchsen wie denen in Chemnitz, bei denen sie nur mehr oder weniger unglückseliger Kommentator sein kann, mal nicht zerrieben von Entwicklungen, bei denen sie nur Zaungast ist – Brexit und amerikanische Handelspolitik wären die Beispiele. Mal nicht erschüttert durch eine unnötige, bizarre Asyl-Fehde.



Nein, es ging in der Woche tatsächlich mal um eine Kontroverse in der Sache mit der klassischen politischen Dramaturgie – zum Start die politische Provokation, dann der Zoff, dann das Ausloten von Trennendem und Gemeinsamkeiten, eine lange Nacht – und an deren Ende die Verkündigung einer Lösung. So lief das in dieser Woche mit dem Rentenpaket. Und wenn man nicht verwöhnt ist – und wer ist das noch in dieser Koalition der Mühseligen und Beladenen? –, wenn man nicht verwöhnt ist, dann war das richtige Politik. Endlich mal.

Die Ansprüche aber etwas höher geschraubt, sieht es weniger eindrucksvoll aus. Das, was als Rentenpaket nun angeschoben wird zuzüglich einiger Änderungen bei Arbeitslosenversicherung und Arbeitsmarktpolitik – das war ja schon weitgehend fixiert im Koalitionsvertrag. Hätte Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz dem Ganzen nicht Würze gegeben durch seine sehr kalkulierte Forderung nach einem festen Rentenniveau für die nächsten 22 Jahre – das schon fixierte Rentenpaketchen hätte weitgehend unbemerkt das Bundeskabinett passiert.

Problem des abschmelzenden Rentenniveaus hat Rot-Grün geschaffen

So aber, mit der Scholzschen Rentenprovokation von Olaf Scholz, war das anders. Es kam zu einem handfesten Austausch der Argumente – Sozialdemokraten als Interessenvertreter der Baby-Boomer, die in den Jahren nach 2025 in Rente gehen und voraussichtlich bis zum Jahr 2050 die Rentenkasse ordentlich strapazieren.

Kuriose Wendung dabei, dass es eine SPD-geführte Regierung vor 17 Jahren war, die das Problem des abschmelzenden Rentenniveaus erst geschaffen hat. 2001 damals beschloss eine rot-grüne Bundesregierung Rentenreformen, die der Idee, dass die Rente den Lebensstandard sichern könnte, ein Ende machten. Um stabile Beiträge zu erreichen, wurden die Rentenerhöhungen mehr und mehr von der Einkommensentwicklung abgekoppelt. Und die Einkommenslücken der Rentner sollten nach und nach durch die Riester-Rente gefüllt werden. Ein Weg, der um die Jahrtausendwende geboten schien, ja mutig war, aber nicht ganz funktioniert hat.

Es war die Agenda-SPD, die diesen Weg gegangen war – und jetzt pendelt sie zurück. Das muss sie auch, und zwar nicht allein aus wahltaktischem Kalkül. Es gibt Berechnungen, nach denen Beschäftige mit einem Bruttogehalt von 2500 Euro – so selten ist das nicht – auch nach 35 Berufsjahren mit ihrer Rente im Jahr 2030 kaum mehr über das staatliche Existenzminimum kommen werden. Wird nicht dagegen gesteuert, dann wird die gesetzliche Rente zum System ohne Legitimation.

Wie muss eine armutsfeste Grundrente beschaffen sein?

Die Renten-Realität zwingt also zum Handeln – einerseits. Ein Gebot der politischen Ehrlichkeit wäre es andererseits aber einfach zuzugestehen, dass die SPD vor allem dabei ist, sich selbst zu therapieren.

Denn das vor allem steht hinter der sehr plakativen Forderung, ein festes Rentenniveau über mehr als zwei Jahrzehnte festzuschreiben. Auch die SPD, bei der sich viel rentenpolitische Kompetenz sammelt – ganz sicher beim früheren Arbeitsminister Olaf Scholz –, erst recht die SPD weiß, dass die Frage des Rentenniveaus nicht zu klären ist, ohne zugleich über die Höhe der Beitragssätze zu sprechen und über die Dauer der Lebensarbeitszeit. Und dass es noch eine ganze Reihe anderer Punkte zu regeln gibt: Wie muss eine armutsfeste Grundrente beschaffen sein? Wie steht es um eine Versicherungspflicht für Selbstständige mit schmaler Einkommenslage? Und schließlich: Wie lässt sich Generationengerechtigkeit neu denken – und zwar über den Kreis der Beitragszahler hinaus?



Wenn man die Ansprüche an die Politik nun noch etwas höher schraubt, dann muss man sich wünschen, dass die von der Regierungskoalition eingesetzte Rentenkommission ihre Empfehlungen ausspricht vor der nächsten Bundestagswahl. Die Rente hat nichts im Wahlkampf zu suchen, sagen Politiker gerne. Doch, hat sie. Die Zukunft der Alterssicherung gehört zu den ganz großen Themen, bei denen Politiker Sachverstand, Ideen und Gestaltungswillen beweisen können – und nicht Zaungäste sind, nicht Getriebene, nicht Gefangene politischer Irrationalitäten.