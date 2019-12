Das Kenia-Boot in Sachsen-Anhalt: Es ist in mächtige Turbulenzen geraten. Es schlingert, es besteht die Gefahr, dass es demnächst auf das nächste Riff aufläuft. Und untergeht. Dabei wäre es so einfach, das Boot – erstmal zumindest – zu retten.



Die CDU in Sachsen-Anhalt müsste sich einfach von einem Kreisvorstands-Mitglied mit rechten Verbindungen trennen. Klar und deutlich sagen, so nicht. Das passt nicht zu unserem demokratischen Selbstverständnis. Wer sich ein Tattoo mit der Schwarzen Sonne stechen lässt, ein Erkennungszeichen der Neonazis, das anders als das Hakenkreuz nicht verboten ist, macht es für die Ewigkeit. Und das passt nicht zu uns. Doch dass die Union in Sachsen-Anhalt fadenscheinige Argumente findet, um den Kommunalpolitiker mit früheren Neonazi-Verbindungen in den Reihen zu halten, dass es keine Konsequenzen gibt und man nur lapidar sagt, das wäre eine Jugendsünde gewesen, macht deutlich: Die Union in Sachsen-Anhalt hat ein Problem und den Kompass verloren.

Die einen wollen nach rechts, die anderen den Mitte-Kurs halten

Um es deutlich zu sagen: Es geht nicht um inhaltliche Differenzen, sondern – man muss es so klar sagen – um eine Neonazi-Affäre. Und dass die Union das aussitzt, ist für eine christliche Partei zutiefst irritierend, die einst von Verfolgten des NS-Regimes mitgegründet wurde.



Die Christdemokraten in Sachsen-Anhalt sind zerrissen, alle ziehen und zerren irgendwie am Ruder. Die einen wollen nach rechts, die anderen den Mitte-Kurs halten. Eine Macht- und Zerreißprobe - und nicht die erste. Erst kürzlich wollte der Innenminister und Landeschef Holger Stahlknecht den umstrittenen Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt zum Innenstaatssekretär machen. Und hat damit bei den Koalitionspartnern von Grünen und SPD für einen Aufschrei gesorgt. Aber auch innerhalb der CDU viel Kopfschütteln verursacht. Am Ende musste CDU-Landeschef Stahlknecht zurückrudern. Und ist mit einem blauen Auge gerade nochmal so davon gekommen.

Führungsschwäche in der CDU – aber Haltung wäre gefragt

Das alles geschieht vor der Folie einer erstarkenden AfD, denn die CDU will verlorene Wähler zurückgewinnen. Auch um den Preis, den Mitte-Kurs aufzugeben. Und längst gibt es im Landtag auf den hinteren Bänken Abgeordnete – andere sprechen von freien Radikalen - die gerne mit der AfD zusammenarbeiten würden.



Haltung ist jetzt bei der CDU gefragt. Gefordert sind da der Ministerpräsident Reiner Haseloff und der CDU-Landesvorsitzende und Innenminister Holger Stahlknecht. Doch von ihnen ist nichts zu hören. Ganz im Gegenteil: Sie tauchen ab, sind auf der Schiffsbrücke nicht zu sehen. Schweigen, als ob sie das alles gar nichts anginge.



Weshalb unklar ist, wie lange die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt noch hält. Oder, um im Bild zu bleiben, wann das Boot gegen den Felsen rammt und untergeht.

Christoph Richter (Deutschlandradio / Marius Schwarz)Christoph Richter, aufgewachsen am Rande Ost-Berlins, studierte in Hamburg und Madrid Soziologie, Germanistik und Philosophie. 2004 gründete er in Berlin ein Radio-Korrespondenten-Büro und arbeitete von dort für alle Hörfunkwellen der ARD, die Deutsche Welle, den ORF und natürlich die Programme von Deutschlandradio. Seit 2013 ist er Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt.