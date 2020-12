Im Streit über den Rundfunkbeitrag hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer die Bundes-CDU zum Handeln aufgefordert.

Es sei ein politischer Dammbruch, wenn in Sachsen-Anhalt die Landes-CDU gegen die eigene Koalition aus SPD und Grünen stimme und gemeinsame Sache mit der AfD mache, sagte die SPD-Politikerin der Zeitung "Bild am Sonntag". Dreyer warnte vor einer Zusammenarbeit mit - Zitat - Rechtsextremen. Dann bringe die CDU in Sachsen-Anhalt nicht nur den Rundfunkstaatsvertrag zum Scheitern, sie schleife auch eine Säule der Demokratie: die Medienvielfalt.



Geplant ist, dass der Rundfunkbeitag um 86 Cent im Monat steigt. Ebenso wie die oppositionelle AfD lehnt die Magdeburger CDU-Landtagsfraktion mehr Geld für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab. Fraktionsgeschäftsführer Kurze sagte, der Staatsvertrag werde nicht in Kraft treten. In Corona-Zeiten sei eine Beitragserhöhung nicht vermittelbar.

