Vertreter von Union und SPD beraten in Berlin erneut über das geplante Rentenpaket.

Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich im Vorfeld der Zusammenkunft zuversichtlich, eine Einigung zu erzielen. Die Regierungschefin sagte in Berlin, man sei schon beim Treffen mit CSU-Chef Seehofer und Vizekanzler Scholz, SPD, am vergangenen Samstag ein Stück vorangekommen. Abschließende Entscheidungen könne man aber nur gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden treffen.



Nach dem Konzept von Sozialminister Heil soll das Rentenniveau - wie im Koalitionsvertrag vereinbart - bis 2025 bei mindestens 48 Prozent gehalten werden. Die SPD dringt jedoch auf eine Sicherung über 2025 hinaus, was die Union ablehnt. Aus deren Reihen kommt die Forderung, den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung stärker zu senken als um die geplanten 0,3 Prozentpunkte.