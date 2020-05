Im Koalitionsstreit um die Grundrente hat Bundesarbeitsminister Heil klargemacht, dass aus seiner Sicht kein Zweifel an der Umsetzung des Vorhabens besteht. Er gehe davon aus, dass das Gesetz zum 1. Januar in Kraft treten werde, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Die Auszahlung könne sich jedoch wegen der parlamentarischen Verzögerung angesichts der Corona-Pandemie um einige Wochen oder Monate hinausschieben.

Heil betonte, die Grundrente werde steuerfinanziert und nicht beitrags- oder schuldenfinanziert. Zudem würden die Ansprüche über einen Einkommensabgleich geklärt. Darüber sei man sich in der Koalition einig.

Union: Keine Chancen für Verabschiedung

Am Dienstag hatte Unions-Fraktionschef Brinkhaus erklärt, er sehe derzeit keine Chance für eine Verabschiedung der Grundrente im Bundestag. Es fehle ein seriöses Finanzkonzept und es sei nicht sichergestellt, dass eine Bedarfsprüfung stattfinde, sagte er zur Begründung. - Über den Gesetzentwurf, den die Bundesregierung im Februar beschlossen hatte, soll morgen im Bundestag in erster Lesung beraten werden. Die geplante Grundrente soll ab 1. Januar die Rentenansprüche von Geringverdienern aufstocken. Davon sollen etwa 1,3 Millionen Menschen profitieren.



Der Bund der Steuerzahler hatte wegen der zu erwartenden Steuerausfälle eine rigorose Überprüfung staatlicher Ausgaben verlangt. Man müsse sich klarmachen, was man sich nicht mehr leisten könne, sagte Vereinspräsident Holznagel der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dabei seien alle Ressorts gefragt. Auch die Grundrente müsse noch einmal auf den Prüfstand. Holznagel sprach sich strikt gegen Steuererhöhungen zur Finanzierung der Corona-Folgekosten aus.

