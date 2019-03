Wer wäscht nicht gerne seine Hände in Unschuld? Vor allem wenn das eigene Handeln Folgen haben kann - so wie beim Export von Waffen. Es gibt gute Gründe, sich hier zurück zu halten. Da sind die deutsche Geschichte, das Mitgefühl und das Mitleid gegenüber den Opfern von Krieg, auch das Bedürfnis, Entwicklungen durch eigenes Zutun nicht noch schlimmer zu machen als sie es ohnehin schon sind. Ausfluss dieser Überzeugungen sind dann Beschlüsse wie die, welche die SPD durchgesetzt hat: Wegen des Kriegs im Jemen werden keine neue Exportgenehmigungen an Saudi Arabien erteilt.

Nach dem Mord an dem Journalisten Kashoggi gilt das rückwirkend nicht nur für bereits erteilte Rüstungsgeschäfte und auch für Waffen, Deutschland gar nicht allein herstellt, sondern in Kooperation mit anderen. Schmerzlich für die SPD wird plötzlich klar: So ehrenwert die Haltung ist, gut leben lässt sich damit nicht, sie bringt engste Verbündete gegen uns auf. Es hilft daher nichts. Die SPD muss sich – und damit Deutschland - beim Thema Rüstungsexporte ehrlich machen. Sie muss sich und Deutschland bewegen, und zwar ganz grundsätzlich.

Nichts wäre schlimmer als Deutschlands Isolation

Denn Deutschland droht beim Thema Rüstung isoliert zu werden. Nichts wäre schlimmer als das. Die gestrige Warnung der französischen Botschafterin in Deutschland war deutlich: Deutschlands heutige Rüstungsexportpolitik sei nicht restriktiv, schrieb sie, sondern unberechenbar - und das führe am Ende zu German-free-Strategien: Waffenproduktion nicht nur ohne deutsche Zulieferteile, sondern – viel schlimmer – ohne deutsche Kooperationspartner.

Soweit aber darf es nicht kommen. Wenn es denn stimmt, dass wir uns auch in Fragen der Verteidigung und der Konfliktschlichtung nicht mehr so bedingungslos auf die USA verlassen können, gibt es nur eine Schlussfolgerung: Mehr Europa in Verteidigungsfragen – und wer von Verteidigung spricht der redet auch von Rüstung. Ganz automatisch. Deutschland, Frankreich – jedes Land längst zu klein, um sich teure Waffenentwicklungen exklusiv leisten können.

Es muss den Bürgern vermittelt werden

Wie aber sollen europäische Flugzeuge oder Panzer gemeinsam entwickelt werden, wenn sich die deutsche Haltung beim Thema Rüstungsexporte als das große Hindernis entpuppt für mehr Zusammenarbeit, für mehr europäische Eigenständigkeit und Eigenverantwortung Hier liegt der Widerspruch, den übrigens nicht nur die SPD auflösen muss. Klar ist: Zögert Deutschland zu lange, steht es früher oder später ohne Partner da.

Aber auch die Union, die sich gerne als Anwalt der deutschen Rüstungsindustrie geriert und die Zügel bei Waffenexporten lockern möchte, muss wissen, dass ungebremste Waffenexporte wiederum auch niemandem zu vermitteln sind. Es muss den Bürgern erklärt werden, warum sie - zumindest manchmal und womöglich auch noch häufiger als jetzt – durchaus in deutschem Interesse liegen. Das reine Arbeitsplatzargument reicht dabei nicht.

Theo Geers, 1959 in Sögel geboren, Studium der Volkswirtschaft an der Universität Köln, seit 1984 freier Journalist u. a. für DLF, WDR und andere ARD-Anstalten, seit 1991 als Wirtschaftsredakteur beim Deutschlandfunk. 1997 bis 2001 Korrespondent in Brüssel, 2010 bis 2011 Redaktionsleiter Wirtschaft und Umwelt, seit 2012 Berliner Korrespondent für die Programme des Deutschlandradio, Themenschwerpunkt Wirtschaft und Finanzen.