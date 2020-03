Die Große Koalition ist mit dem Versuch gescheitert, sich auf Abstandsregeln für Windräder zu einigen.

Auch ein erneutes Gespräch am Abend zwischen Vertretern von CDU, CSU und SPD habe keine Einigung gebracht, melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Koalitionskreise. Die Union habe der SPD vorgeworfen, sie wolle den im Koalitionsausschuss erzielten Kompromiss ändern. Er sieht einen Abstand von mindestens 1.000 Metern zwischen Windrädern und Wohnhäusern vor. Die Gespräche zur Energiewende seien damit massiv belastet, hieß es. Vor allem der Wirtschaftsflügel der Union drängt auf einen Abstand von 1.000 Metern, um die Akzeptanz für Windparks in der Bevölkerung zu erhöhen.



Über das Thema dürfte vermutlich heute beim Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin gesprochen werden.