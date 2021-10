Der Kinder- und Jugendpsychiater Rainer Thomasius hat vor einer Legalisierung von Cannabis gewarnt.

Dieser Schritt würde psychische Störungen und gesundheitliche Probleme vor allem bei Jugendlichen verschärfen, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum Eppendorf verwies auf Länder wie die USA, Kanada und Portugal, die Cannabis legalisiert haben. Die Erfahrungen dort zeigten, dass der Konsum im Zusammenhang mit der Legalisierung um etwa 30 Prozent steige, und die damit verbundenen psychischen Störungen um etwa 25 Prozent höher lägen als in Staaten ohne Legalisierung.



Thomasius verwies auf Studien, wonach Kiffen vor allem bei Jugendlichen dem Hirn schadet. Er gebe Belege dafür, dass Cannabis die Hirnentwicklung und Hirnreifung sehr stark in Mitleidenschaft ziehe. Bei Jugendlichen, die regelmäßig Cannabis konsumierten, falle der Intelligenzquotient um acht bis neun Punkte ab, Schulbildung und Ausbildung würden erschwert. Zudem häuften sich Depressionen und Ängste. Jeder zweite Jugendliche, der sehr regelmäßig kiffe, werde körperlich abhängig. Auch das Risiko, an Psychosen zu erkranken, sei mehr als dreimal so hoch. Ähnlich hatte sich zulezt der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Helios Park-Klinikum in Leipzig, Andries Korebrits, geäußert. Dagegen argumentierte bereits vor Jahren in einer Deutschlandfunk-Sendung der Soziologe Bernd Werse, Mitarbeiter und Mitbegründer des Centre for Drug Research an der Goethe-Universität Frankfurt.

"Kein Handlungsbedarf" durch die Politik

Laut Thomasius macht Deutschland derzeit eine erfolgreiche Cannabispolitik. Vergleichende europäische Studien zeigtn, der Anteil der regelmäßigen Konsumenten in Deutschland sei gering, der illegale Markt begrenzt und es gebe gute Präventions- und Hilfsangebote. Er gebe daher überhaupt keinen Handlungsbedarf in Richtung Legalisierung.



Der Bernauer Jugendrichter Andreas Müller indes begrüßte zuletzt die große Chancen, dass in einem möglichen Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP eine kontrollierte Abgabe erlaubt wird. Nach seiner Ansicht sollte ab 18 Jahren eine regulierte Freigabe von Cannabis erlaubt sein, begleitet von Präventionsmaßnahmen vor allem in der Schule. Die Abgabe an unter 18-Jährige sollte hingegen weiter unter Strafe stehen. Allerdings sei die gesamte Problematik um Cannabis und Hanf keine Sache des Strafrechts sondern der Gesundheitspolitiker.



Die Debatte um eine Legalisierung von Cannabis hat an Fahrt aufgenommen. Denn SPD, Grüne und FDP sind alle für eine Reform der bisherigen Drogenpolitik.

