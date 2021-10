SPD, Grüne und Linkspartei im Land Berlin haben den Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen positiv bewertet. Der Tag sei gut gelaufen, sagte die Landesvorsitzende der SPD, Giffey, nach den Gesprächen. Zunächst sei es unter anderem um den finanziellen Rahmen für die nächsten fünf Jahre gegangen. Es gebe einen bunten Strauß an Wünschen.

Nun müsse man schauen, was möglich sei und was nicht. Es gehe darum, einerseits zu investieren, aber andererseits eine verantwortungsvolle Finanzpolitik zu betreiben.



Auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Jarasch und der Linken-Spitzenkandidat Lederer unterstrichen, dass weitere Investitionen etwa in die öffentliche Infrastruktur sowie in den Klimaschutz notwendig seien. Am Montag wollen die Facharbeitsgruppen ihre Arbeit aufnehmen.



Bis Ende November soll des einen Koalitionsvertrag geben.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.