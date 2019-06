Die Vorsitzende der CDU, Kramp-Karrenbauer, hält die anstehenden Koalitionsverhandlungen in Bremen für ein Warnsignal auf Bundesebene.

Kramp-Karrenbauer sagte der "Bild am Sonntag", im Zweifel würden sich die Grünen nicht für bürgerliche Politik, sondern für links entscheiden. Die CDU hofft bei der nächsten Bundestagswahl auf eine Koalition mit den Grünen, sieht sich nach der Wahl in Bremen jedoch getäuscht. Dort hatten sich die Grünen vor der Bürgerschaftswahl ein Bündnis mit CDU und FDP offengehalten, entschieden sich dann aber für Gespräche mit SPD und Linken.



In Klimaschutzfragen brauche man die Grünen nicht, so Kramp-Karrenbauer. Sie will auf eine Stärkung der Wirtschaft setzen, um nach ihren Worten "erfolgreich Klimaschutz zu betreiben".