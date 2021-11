In Mecklenburg-Vorpommern rückt eine Regierung von SPD und Linkspartei näher. Die Koalitionsverhandlungen seien inhaltlich abgeschlossen, erklärten die beiden Verhandlungsführerinnen, SPD-Ministerpräsidentin Schwesig und die Chefin der Linken-Landtagsfraktion, Oldenburg. Beide sprachen von "fairen und ergebnisorientierten Gesprächen".

Strittige Punkte gebe es keine mehr, sagte Schwesig. Insgesamt hatte man sich zu acht Gesprächsrunden getroffen.



Laut Koalitionsvertrag wollen SPD und Linke unter anderem die Wind-, Solar- und Wasserstoffenergie ausbauen, für den Klimaschutz fünf Millionen Bäume pflanzen und Moore renaturieren. Öffentliche Aufträge sollen nur noch an Firmen vergeben werden, die Tariflohn bezahlen. Zudem will man tausend zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer nach Mecklenburg-Vorpommern holen.



Der Text des Vertrags soll am Montag öffentlich vorgestellt und an die Parteimitglieder verschickt werden. Am Samstag kommender Woche sollen dann außerordentliche Parteitage von SPD und Linken über den Koalitionsvertrag beraten. Im Fall der Zustimmung will sich SPD-Ministerpräsidentin Schwesig am 15. November im Landtag zur Wiederwahl stellen.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.