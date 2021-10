Einen Tag vor dem Beginn der Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP hat sich die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kemfert für ein deutsches Klimaschutzministerium ausgesprochen.

Die Forscherin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagte dem MDR, man habe in der jetzigen Regierung von Union und SPD gesehen, dass das Umweltministerium bei allen Anstrengungen am Ende des Tages immer auf verlorenem Posten gestanden habe. Es hätten dann immer die Wirtschaftsinteressen gezählt. Deshalb sei es richtig, Klimaschutz übergeordnet zu organisieren. Kemfert fügte hinzu, andere Länder, die das so machten, kämen da mehr voran.



FDP-Parteichef Linder erwartet nach eigenen Worten, dass die Ampelkoalition ein neues Ministerium für Klimaschutz einrichten wird. Welche Kompetenzen es vereinen solle, sagte er nicht. Lindner hatte sich im ARD-Fernsehen geäußert. Im Sondierungspapier der Parteien wird der Zuschnitt der Ministerien oder deren Besetzung nicht genannt. Über ein Klima-Ministerium ist bereits seit längerem spekuliert worden. Es könnte neben den klassischen Klimaschutz-Aufgabe des Umweltministeriums auch Bereiche des Verkehrs- sowie den Energie-Teil des Wirtschaftsministerium auf sich vereinigen.

