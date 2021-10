SPD, Grüne und FDP haben zum Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen den Zeitplan bis zu einer gemeinsamen Regierungsbildung festgelegt.

Wie die drei Parteien nach den ersten Gesprächen mitteilten, sollen die Arbeitsgruppen ihre Tätigkeit zu den insgesamt 22 Themenfeldern am kommenden Mittwoch aufnehmen und bereits bis zum 10. November konkrete Ergebnisse vorlegen. Im Falle eines Erfolgs könnte die Wahl des möglichen nächsten Bundeskanzlers Scholz demnach in der zweiten Dezember-Woche ebenso erfolgen wie die Vereidigung einer neuen Regierung. Nach den Sondierungen für eine sogenannte Ampelkoalition waren unter anderem Details zur Steuer- und Finanzpolitik sowie Maßnahmen zum Klimaschutz offen geblieben.



FDP-Generalsekretär Wissing sprach von einem ehrgeizigen Zeitplan. Man wolle, dass Deutschland so schnell wie möglich eine stabile neue Regierung erhalte. Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner betonte, dass man sich nicht bis Weihnachten Zeit nehmen wolle, zeige, dass man optimistisch in die Gespräche gehe. Ähnlich äußerte sich SPD-Generalsekretär Klingbeil, der den Zeitplan gemeinsam mit seinen Kollegen der Öffentlichkeit vorstellte.

