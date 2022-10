Nach Landtagswahl

Wollen zusammen regieren: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und die Spitzenkandidatin der Grünen, Julia Willie Hamburg (Archivbild). (picture alliance/ dpa/ Friso Gentsch)

In den vergangenen Tagen hatten bereits mehrere Fachgruppen beraten. Am Donnerstag der kommenden Woche wollen die Parteien die Ergebnisse ihrer Verhandlungen vorlegen. Danach sind außerordentliche Landesparteitage geplant, auf denen über die mögliche rot-grüne Koalition abgestimmt werden soll. Sollten beide Parteien zustimmen, soll am 7. November der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden. Einen Tag später könnte Ministerpräsident Weil im Landtag wiedergewählt werden.

Weils SPD hatte die Landtagswahl am 9. Oktober gewonnen. Derzeit regieren die Sozialdemokraten in Hannover noch in einer Großen Koalition mit der CDU.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.