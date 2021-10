Zum Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen haben SPD, Grüne und FDP den Zeitplan bis zu einer möglichen Regierungsbildung festgelegt. Bis zum 10. November sollen die insgesamt 22 Arbeitsgruppen zu den einzelnen Themenfeldern konkrete Ergebnisse vorlegen, wie SPD-Generalsekretär Klingbeil in Berlin mitteilte.

Am kommenden Mittwoch wollten die Gruppen ihre Arbeit aufnehmen. FDP-Generalsekretär Wissing erklärte, bis Ende November solle ein Koalitionsvertrag stehen. Er wisse, dass das ehrgeizig und ambitioniert sei. Aber die Sondierungen hätten Mut gemacht. Es seien jetzt schon Hürden genommen worden. Es gehe nun darum, dass Deutschland so schnell wie möglich eine stabile Regierung habe, betonte Wissing.



Auch die Grünen gehen nach Angaben von Bundesgeschäftsführer Kellner optimistisch in die Gespräche. Das zeige sich auch daran, dass man schon in der ersten Dezember-Woche mit der Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler rechne, sagte Kellner.



Strittig sind vor allem die Steuer- und Finanzpolitik sowie Maßnahmen zum Klimaschutz.



