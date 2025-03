Regierungsbildung

Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD jetzt auf Führungsebene - zahlreiche offene Fragen

Nach den ersten Beratungen in Arbeitsgruppen setzen CDU, CSU und SPD ihre Koalitionsverhandlungen heute auf Führungsebene fort. Die Hauptverhandlungsgruppe kommt am Nachmittag in der SPD-Zentrale in Berlin zusammen. Sie soll Lösungen für die Themen finden, bei denen die Fachpolitiker sich nicht einig wurden.