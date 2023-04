In Berlin wurde der Koalitionsvertrag vorgestellt. (Foto vom 31.03.2023). (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Die Ausgaben dafür seien Investitionen in die Zukunft, sagte der CDU-Landesvorsitzende Wegner, der neuer Regierender Bürgermeister in dem geplanten schwarz-roten Bündnis werden will. Der Koalitionsvertrag sieht ein Sondervermögen unter anderem für den Klimaschutz von zunächst fünf Milliarden Euro vor. Es sei notwendig, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern schnellstmöglich zu überwinden und den Umstieg auf CO2-neutrale Energiequellen zu beschleunigen. Berlin will bis 2045 klimaneutral werden. CDU und SPD wollen zudem die Kriminalität in der Hauptstadt stärker bekämpfen.

Beide Parteien hatten ihre Verhandlungen zum Koalitionsvertrag für die Jahre 2023 bis '26 am Wochenende abgeschlossen.

