Nach dreiwöchigen Gesprächen über Inhalte muss demnach nur noch die Ressortverteilung abschließend geklärt werden, bevor der Vertrag morgen offiziell vorgestellt werden kann. Schwerpunkte sind unter anderem der Wohnungsbau, ein Milliardenprogramm für Klimaschutz, eine Verwaltungsreform sowie eine bessere Ausstattung von Polizei und Feuerwehr. Der CDU-Landesvorsitzende Wegner soll nach dem Sieg seiner Partei bei der Wiederholungswahl am 12. Februar neuer Regierender Bürgermeister werden, während die scheidende Amtsinhaberin Giffey von der SPD nach derzeitigem Stand als Senatorin Teil der künftigen Regierung wird.

In beiden Parteien stehen zudem noch Entscheidungen über den schwarz-roten Koalitionsvertrag an. In der SPD findet ein Mitgliedervotum statt, die CDU beruft einen Parteitag ein.

