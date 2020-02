In den USA soll es eine große öffentliche Gedenkfeier für den Basketballstar Kobe Bryant und seine Tochter Gianna geben.

Mehrere Medien berichten, dass die Veranstaltung am 24. Februar im Staples Center in Los Angeles stattfinden soll. In dem Datum - 24.2. - sind die Rückennummern von Kobe (24) und Gianna (2) Bryant enthalten. Die 13-jährige hatte auch Basketball gespielt. Beide waren Anfang letzter Woche mit einem Hubschrauber abgestürzt. Dabei kamen sie und sieben weitere Menschen ums Leben. Wegen der Suche nach der Unfallursache laufen weiter Ermittlungen.



Im Staples Center finden die Heimspiele des NBA-Klub Los Angeles Lakers statt, für den Bryant zehn Jahre lang gespielt hatte. In der Halle wurde auch die Gedenkfeier für Michael Jackson veranstaltet. Auch beim NBA-All-Star-Game am 16. Februar soll an Kobe und Gianna Bryant erinnert werden.