Bundesaußenminister Maas hat das Urteil gegen einen syrischen Geheimdienstfunktionär als historisch bezeichnet.

Erstmals werde ein Verantwortlicher für Folter in syrischen Gefängnissen zur Rechenschaft gezogen, erklärte Maas per Twitter. Das Urteil habe für viele Menschen nicht nur in Syrien eine hohe symbolische Bedeutung. - Das Oberlandesgericht Koblenz hatte am Vormittag eine Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren gegen den Angeklagten Eyad A. verhängt. Er wurde der Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Form von Folter und schwerwiegender Freiheitsberaubung schuldig gesprochen. - Dass der Prozess in Deutschland stattfindet, liegt am Weltrechtsprinzip im Völkerstrafrecht. Demnach dürfen auch Taten verhandelt werden, die keinen unmittelbaren Bezug zu Deutschland haben.

