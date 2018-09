In mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen haben Tausende Menschen gegen Fremdenfeindlichkeit und für eine menschliche Flüchtlingspolitik demonstriert. Dabei kam es vereinzelt zu Auseinandersetzungen mit rechten Gruppierungen. Die größte Veranstaltung in Köln blieb allerdings friedlich. Dort waren nach neuen Schätzungen etwa 12.000 Menschen zu einer Kundgebung des Bündnisses "Köln zeigt Haltung" gekommen. Dazu aufgerufen hatten mehr als 120 Initiativen, Parteien, Wohlfahrtsverbände und die beiden Kirchen. Auch Kölns Oberbürgermeisterin Reker hielt eine Rede.

In Dortmund kam es zu Ausschreitungen bei einem Stadtteilfest für Respekt, Toleranz und Verständigung. Während einer Ansprache des Dortmunder Oberbürgermeisters Sierau (SPD) pöbelten einige Rechtsextreme. Als Polizisten sie zurückdrängen wollten, wurden sie von einigen Rechten angegriffen. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Neun Verdächtige wurden in Gewahrsam genommen, fünf Männer wurden unter anderem wegen versuchter Körperverletzung angezeigt.



In Gelsenkirchen demonstrierten etwa 350 Anhänger rechter Gruppen. Zu einer Gegendemonstration kamen nach Schätzungen der Polizei etwa 2.000 Menschen. Ein 65-jähriger Mann, vermutlich aus den Reihen der Gegendemonstranten, wurde durch einen Flaschenwurf am Kopf verletzt. Von den rechten Demonstranten wurde einer festgenommen. Ansonsten verliefen die beiden Veranstaltungen in der Gelsenkirchener Innenstadt weitgehend friedlich. Die Stadtspitze hatte den Aufruf gegen rechte Hetze und Rassismus unterstützt.