Die Kölner Staatsanwaltschaft prüft nach einem Schuss

Der Fall sei innerhalb der Behörde an die Abteilung für politische Strafsachen übergeben worden, teilte Oberstaatsanwalt Willuhn mit. Hintergrund seien entsprechende Aussagen von Zeugen im WDR.



Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den CDU-Kommunalpolitiker wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Demnach soll er in der Nacht zum 30. Dezember nach einem Streit mit mehreren jungen Männern auf diese geschossen haben. Ein 20-Jähriger wurde an der Schulter getroffen. Der Anwalt des Verdächtigen weist die Vorwürfe zurück.