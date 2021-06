Im Erzbistum Köln haben die Apostolischen Visitatoren van den Hende und Arborelius ihre Untersuchungen beendet.

Sie seien heute wieder abgereist, sagte eine Sprecherin van den Hendes der Deutschen Presse-Agentur. Der Rotterdamer Bischof und der Stockholmer Kardinal hatten von Papst Franziskus den Auftrag erhalten, mögliche Fehler des Kölner Kardinals Woelki zu untersuchen. Sie sprachen unter anderem mit Opfern sexueller Gewalt durch Kölner Kirchenvertreter, aber auch mit Woelki selbst. Das größte deutsche Bistum befindet sich seit vielen Monaten in einer Krise, die sich unter anderem in einer Welle von Kirchenaustritten spiegelt. Woelki wird Vertuschung in der Missbrauchsaffäre vorgeworfen. Er lehnt einen Rücktritt bislang ab.

