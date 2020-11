Auf der Autobahn 3 bei Köln ist ein fünf Tonnen schweres Element einer Lärmschutzwand auf ein vorbeifahrendes Auto gestürzt.

Die 66-jährige Fahrerin starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Frau erst nach dem Einsatz von schwerem technischem Gerät aus dem völlig zertrümmerten Wagen bergen. Wie das Bauelement der meterlange Lärmschutzwand umfallen konnte, ist noch unklar. Kommenden Mittwoch wird sich der Verkehrsausschuss des Landtags in Nordrhein-Westfalen mit dem Unfall befassen. Die SPD-Fraktion beantragte eine Aktuelle Viertelstunde, in der die Landesregierung auch allgemein über den Zustand der Lärmschutzwände berichten soll.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.