Die am Kölner Rheinufer gefundene Weltkriegsbombe ist entschärft.

Am Mittag meldeten die Sprengstoffexperten dem Ordnungsamt der Stadt Entwarnung. Alle Sperrungen könnten nun aufgehoben werden. Zuvor hatten rund 10.000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlassen müssen. Die Bombe war in einer Gegend mit vielen Firmenzentralen gefunden worden. Auch der Kölner Hauptbahnhof konnte in einigen Fällen nicht angefahren werden. Die Stadt gilt als wichtiger Knotenpunkt im Schienennetz der Deutschen Bahn.