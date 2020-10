In Köln ist eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich unschädlich gemacht worden.

Die Entschärfung im Stadtteil Lindenthal war brisant, weil sich mehrere Krankenhäuser im Gefahrenbereich befanden. 1.100 Anwohner mussten am Vormittag ihre Wohnungen verlassen. Außerdem wurden 55 Patientinnen einer Frauenklinik mit Geburtsstation und rund 150 stationär behandelte Patienten eines Krankenhauses in Sicherheit gebracht. Neun Menschen, die sich den Angaben zufolge als Corona-Infizierte oder -Kontaktpersonen in Quarantäne befanden, wurden in Krankenwagen untergebracht.

