Die Genehmigung für Nachtflüge am Standort Köln/Bonn soll nicht im Schnellverfahren über 2030 hinaus verlängert werden.

Das sagte Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Wüst von der CDU zu einer entsprechenden Anfrage der Grünen. Anlass seiner Erklärung waren Äußerungen des Aufsichtsratschefs des Köln/Bonner Flughafens, Merz. Dieser hatte sich öffentlich für eine frühzeitige Verlängerung der Nachtflugerlaubnis ausgesprochen. Zugleich verwies Verkehrsminister Wüst darauf, dass der Landesregierung derzeit kein Antrag zur Verlängerung der Nachtflugregelung vorliege. Insofern sei auch nichts zu entscheiden. Die Grünen in Nordrhein-Westfalen fordern Flugverbote in Köln/Bonn in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr morgens.