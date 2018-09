Auch der letzte Besuchstag des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland wird von Protesten gegen seine Politik begleitet.

Erdogans Empfang durch den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet am Nachmittag in Köln musste kurzfristig auf den Flughafen Köln/Bonn verlegt werden. Ursprünglich sollte er auf einem Barockschloss im Stadtteil Wahn stattfinden. Dessen Eigentümer verhinderte dies jedoch durch eine einstweilige Verfügung - nach eigenen Angaben "aus politischer Überzeugung". An mehreren Orten in Köln soll es zudem heute Demonstrationen gegen den türkischen Präsidenten geben. Die Polizei ist mit mehreren tausend Beamten im Einsatz.



In Köln nimmt Erdogan heute an der Eröffnung der Ditib-Zentralmoschee teil. Eine Außenveranstaltung mit tausenden Teilnehmern wurde von der Stadt verboten, weil kein ausreichendes Sicherheitskonzept vorliege. Der türkisch-islamische Zentralverband Ditib erklärte, er könne die Begründung nicht nachvollziehen.



Der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Schramma kritisierte, mit der Einweihung habe Ditib eine Chance vertan. Die Eröffnung durch den türkischen Präsidenten Erdogan sei dem nicht angemessen, was mit dem Kulturzentrum und der Moschee ursprünglich gemeint gewesen sei, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Das Gebäude sei mit seiner offenen und transparenten Architektur für einen Dialog mit Andersgläubigen geeignet, betonte Schramma, der in seiner Amtszeit von 2000 bis 2009 intensiv mit dem damaligen Ditib-Geschäftsführer Mehmet Yildirim zusammengearbeitet hatte. Schramma selbst wird nicht zur Einweihungsfeier gehen. Er habe erst sehr kurzfristig eine Einladung bekommen und empfinde dies als undankbar.



Heute früh hatte sich der türkische Präsident noch einmal mit Kanzlerin Merkel getroffen. Beim Staatsbankett gestern Abend im Schloss Bellevue kritisierte Erdogan erneut, dass "Terroristen" in Deutschland frei herumlaufen dürften.