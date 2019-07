Der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Schramma hat die Gründung eines Gerhard-Richter-Museums in Köln angeregt.

Ein solches Museum könne weltweite Anziehungskraft entfalten, sagte Schramma der Deutschen Presse-Agentur. Köln müsse nun endlich aktiv werden - andere Städte stünden bereits in den Startlöchern. Er habe den Vorschlag schon vor einigen Jahren gegenüber der Stadt gemacht.



Richter wohnt seit fast 40 Jahren in Köln und ist Ehrenbürger der Stadt. Seine Werke zählen auf dem internationalen Kunstmarkt zu den teuersten eines noch lebenden Künstlers. Er ließ über eine Mitarbeiterin mitteilen, dass er mit unterschiedlichen Instutionen im Gespräch sei, aber noch keine endgültigen Details mitteilen wolle. Richter wurde 1932 in Dresden geboren. Dort befindet sich das Gerhard-Richter-Archiv.



Die Stadt Köln reagierte zurückhaltend. Es gebe aktuell bereits mehrere Bauvorhaben im Museumsbereich, sagte eine Sprecherin. Die frühere Dombaumeisterin begrüßte Schrammas Vorschlag dagegen als "Riesensensation für Köln". Sie hatte Richter beauftragt, eines der Fenster des Kölner Doms zu gestalten.