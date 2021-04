In Köln haben Unbekannte einen Farbanschlag auf das Auto des SPD-Bundestagsabgeordneten Lauterbach verübt.

Das bestätigte ein Polizeisprecher am frühen Nachmittag. In der vergangenen Nacht war ein Farbeimer über das Auto des Gesundheitsexperten gekippt worden. Der Politiker und Arzt zählt zu den exponiertesten Persönlichkeiten in der Debatte um die Maßnahmen gegen das Coronavirus.

