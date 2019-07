Die Organisation "Fridays For Future" hat mit einer großangelegten Protestaktion in Köln begonnen.

Eine Woche lang wollen die Demonstranten vor dem Kölner Rathaus ihr Lager aufschlagen und rund um die Uhr mehr Klimaschutz fordern. Auf einem zentralen Platz in der Innenstadt sind Diskussionsrunden und Musikveranstaltungen geplant. Höhepunkt der Protestwoche ist eine Abschlusskundgebung am Freitag.



Auch in der Schweiz haben sich Demonstrierende für mehr Klimaschutz eingesetzt. In Zürich und Basel blockierten sie die Eingänge von Bankhäusern und protestierten gegen Geschäfte mit fossilen Energieträgern wie Öl, Kohle und Erdgas.