Der Geiselnehmer vom Kölner Hauptbahnhof hätte einem Zeitungsbericht zufolge bereits vor drei Jahren abgeschoben werden können.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe eine entsprechende Frist versäumt, den Syrer nach Tschechien zu überstellen, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". In Tschechien war er demnach Anfang 2015 in die EU eingereist und hatte dort auch einen Asylantrag gestellt. Nachdem die Frist versäumt worden sei, sei eine Rückführung nicht mehr möglich gewesen.



Der 55-Jährige hatte am Montag im Kölner Hauptbahnhof einen Brandanschlag verübt und anschließend in einer Apotheke eine Geisel genommen. Ein Spezialkommando der Polizei überwältigte ihn. Die Bundesanwaltschaft sieht Anhaltspunkte für ein terroristisches Motiv.