Der Geiselnehmer von Köln ist laut Polizei identifiziert.

Demnach handelt es sich um einen 55 Jahre alten Syrer, der seit Anfang 2015 als Asylberechtigter in Köln lebt. Seine Papiere waren gestern am Tatort gefunden worden. Er ist der Polizei bekannt - in der Vergangenheit sei er unter anderem wegen Drogen, Diebstahl und Bedrohung aktenkundig geworden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und Geiselnahme erlassen.



Täter nicht vernehmungsfähig



Der Mann schwebt inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, liegt aber weiter im Koma und konnte deshalb noch nicht vernommen werden. Er war beim Zugriff der Polizei verletzt worden. Der Mann hatte einen Brandanschlag auf ein Schnellrestaurant im Kölner Hauptbahnhof verübt und sich danach mit einer Frau in einer Apotheke verschanzt. Laut Polizei hatte der Mann die Geiselnahme nicht geplant, wohl aber einen Brandanschlag auf das Schnellrestaurant. Der Geiselnehmer habe über eine erhebliche Menge an Benzin und Gas verfügt, so die Polizei. Enige Gas-Kartuschen waren mit Stahlkugeln präpariert.



Motiv weiter unklar



Über das Motiv herrscht weiter Unklarheit. Es wird auch weiter ermittelt, ob es sich um einen terroristischen Anschlag gehandelt hat. Der Mann soll sich Zeugenaussagen zufolge auf die Terrormiliz IS berufen haben. Bei einer Hausdurchsuchung wurden allerdings keine expliziten Hinweise auf eine Mitgliedschaft zum IS gefunden.



Der Mann lebte in einer Kölner Flüchtlingsunterkunft und war den Angaben zufolge psychisch nicht in der Lage, einer Arbeit nachzugehen. Die Bundesanwaltschaft prüft, die Ermittlungen zu übernehmen.