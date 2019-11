Im Streit um das Recht auf Selbsttötung in Fällen schwerer Krankheit hat das Verwaltungsgericht Köln das Bundesverfassungsgericht angerufen.

Das generelle Verbot des Erwerbs von Betäubungsmitteln zur Selbsttötung ist nach Überzeugung der Richter nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, teilte das Gericht mit. Deshalb sollten die Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes in Karlsruhe überprüft werden.



Das Verwaltungsgericht setzte zugleich sechs anhängige Verfahren aus, in denen Kläger vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn die Erlaubnis zum Erwerb einer tödlich wirkenden Substanz verlangen.



Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte 2017 entschieden, dass der Staat in extremen Ausnahmefällen und bei einer unerträglichen Leidenssituation den Zugang zu einem verschreibungsfähigen Betäubungsmittel nicht verwehren darf.



(AZ 3 C 19.15)