In der Shell-Raffinerie in Köln-Godorf sind bis zu 390 Tonnen Öl ins Erdreich und ins Grundwasser gesickert.

Wie das Unternehmen mitteilte, war ein Leck in einer Leitung auf dem Betriebsgelände die Ursache. Nach Feststellung des Schadens sei der Grundwasserspiegel an zwei Stellen abgesenkt worden, hieß es weiter. Dadurch habe sich das Öl in einem Trichter gesammelt und werde jetzt abgepumpt.



Die Bezirksregierung Köln habe ein Sanierungskonzept verfügt. In dessen Rahmen müsse Shell die Behörden über die laufenden Maßnahmen unterrichten.