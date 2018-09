Nach den Vorkommnissen in Chemnitz hat der Kölner Kardinal Woelki Extremismus verurteilt.

Fremdenfeindlichkeit, Hass, Gewalt, Nazi-Parolen und der Hitlergruß hätten keinen Platz in der Demokratie, sagte er dem Internetportal domradio.de. Menschen, die mit rechtsradikalen Horden gemeinsame Sache machten, seien Mittäter und keine Alternative für Deutschland. Die Bürger seien aufgerufen, sich diesen Bewegungen entgegenzustellen. Wer Juden und ihre Synagogen angreife, wer Muslime und ihre Minarette angreife, verstoße gegen die Menschenrechte, führte Kardinal Woelki aus.



Der Handelsverband Deutschland warnte vor einem Klima der Angst. Alle, die das Bild eines toleranten Deutschlands störten, gefährdeten auch den Wirtschaftsstandort, schrieb HDE-Präsident Sanktjohanser in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel.