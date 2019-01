Der Beauftragte der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit, Grübel, hat den Ausschluss deutscher Ansprechpartner durch die DITIB kritisiert.

Die Verantwortlichen der umstrittenen Islamkonferenz in Köln hätten gut daran getan, diese zu beteiligen, die Öffentlichkeit zu informieren und sich klar von radikalen Gruppen abzugrenzen, sagte der CDU-Politiker den "Stuttgarter Nachrichten". Der von den in Deutschland lebenden Muslimen praktizierte Islam müsse die deutschen Werte achten. Auch der Vorsitzende des Vereins "Türkische Gemeinde in Deutschland", Sofuoglu, führte aus, man sehe die Einflussnahme aus Ankara kritisch. Nötig sei mehr Dialog zwischen Muslimen und staatlichen Institutionen in Deutschland und nicht weniger. Vertrauen könne sich nur entwickeln, wenn die DITIB ihre Ziele in Deutschland transparent mache.



Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Deligöz vertrat in der "Augsburger Allgemeinen" die Auffassung, eine Absage an einen pluralistischen, weltoffenen deutschen Islam schade der Integration der Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland.



In der Abschlusserklärung der Islamkonferenz, an der auch Islamisten teilgenommen haben sollen, wird Konzepten "wie 'deutscher Islam', 'französischer Islam', 'belgischer Islam' oder 'europäischer Islam' usw." eine Absage erteilt. Diese "Einschränkungen" stünden im Widerspruch zur Universalität des Islams, "der alle Epochen und Orte zugleich erleuchtet."



Zudem teilte die DITIB mit, mit dem jüngst neugewählten Vorstand sollten die seit nahezu drei Jahren andauernden Debatten entschärft und ein Neuanfang gestartet werden. Der Grünen-Politiker Beck nannte diesen Anspruch "einen Witz". Von Neuorientierung und Aufarbeitung könne keine Spur sein, sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Er verwies darauf, dass der Vizevorsitzende der DITIB zwischen 2014 und 2017 als Religionsattaché tätig gewesen sei. Damit sei die Übermittlung von Dossiers über Kritiker und Gegner des türkischen Präsidenten Erdogan, die von DITIB-Imamen zusammengestellt worden seien, in die Zuständigkeit des DITIB-Vizevorsitzenden gefallen.