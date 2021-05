Der Niederländer Hein Mulders wird neuer Intendant der Kölner Oper.

Das beschloss der Stadtrat. Mitte April hatte sich bereits der Kölner Hauptausschuss für den 58-Jährigen entschieden. Er war von einer Findungskommission ausgewählt worden. Mulders tritt das Amt am 1. September des kommenden Jahres 2022 an. Er ist derzeit Intendant in Essen für das Aalto-Musiktheater, die Philharmoniker und die Philharmonie. Der Niederländer folgt in Köln auf Birgit Meyer, deren Intendantinnen-Vertrag nicht mehr verlängert wurde.



Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker zeigte sich nach seiner Berufung sehr zufrieden. Mulders werde eine "entscheidende Rolle für die Zukunft der Kunst- und Kulturmetropole Köln spielen", sagte sie.



Die Kölner Oper befindet sich seit Jahren in einem Ausweichquartier, erst zur Spielzeit 2024/25 soll sie in ihr saniertes Stammhaus aus den 50er Jahren zurückkehren.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.