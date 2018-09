Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul hält Forderungen nach einer Beobachtung des Islamverbandes DITIB für verfrüht.

Die öffentliche Debatte habe sich in dieser Frage ein bisschen verselbstständigt, sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". Bei der DITIB sei es noch nicht ausgemacht, ob überhaupt und in welcher Form eine Beobachtung stattfinden werde. Dafür müsse man hohe rechtliche Hürden nehmen. - Das Bundesamt für Verfassungsschutz prüft laut Medienberichten eine Beobachtung der DITIB-Zentrale in Köln. Sie gilt als verlängerter Arm des türkischen Präsidenten Erdogan. Der Verband war zuletzt wegen umstrittener Predigten und angeblicher Spionage durch Imame in die Kritik geraten.