Die Polizei hat eine Demonstration vor der großen Ditib-Moschee in Köln untersagt, weil sie eine folgenschwere Provokation der islamischen Welt befürchtet.

Ein Privatmann wollte die Kundgebung in der kommenden Woche parallel zum Freitagsgebet durchführen, teilte ein Polizeisprecher mit. Es sei zu erwarten, dass dabei auch Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt würden. Zudem habe es Hinweise aus Sicherheitskreisen gegeben, wonach der Anmelder gewaltsamer Aktionen herbeiführen könnte. In Gesprächen mit der Polizei habe er diese Hinweise nicht entkräften können.



Er hatte die Versammlung zum Gedenken an den französischen Lehrer Samuel Paty und den dänische Karikaturisten Kurt Westergaard angemeldet. Paty war im Herbst von Islamisten enthauptet worden. Westergaard hatte vor gut 15 Jahren Mohammed mit einer Bombe im Turban dargestellt. Später führten diese und andere Zeichnungen in Teilen der islamischen Welt zu gewaltsamen Protesten.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.